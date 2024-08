Grupo Soma tem lucro líquido de R$ 24,6 mi no 2º trimestre, queda de 71,2% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 20:52 Para compartilhar:

O lucro líquido do Grupo Soma foi de R$ 24,6 milhões no segundo trimestre de 2024, o número representou uma queda de 71,2% sobre o mesmo período de 2023. No conceito ajustado, o lucro foi de R$ 65 milhões, com queda de 36,3%. O Ebitda foi de R$ 201,2 milhões, estável em relação ao apresentado um ano antes. No conceito ajustado, o valor foi de R$ 251,4 milhões, com alta de 16,7%.

A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 1,4 bilhão, uma alta de 11,9% sobre o apresentado um ano antes. Segundo a companhia, foi constituída provisão de IR/CSLL sobre o montante total de receita de incentivos fiscais do Grupo Soma.

“Esse IR/CSLL não tem impacto caixa no segundo trimestre, pois foi compensado com créditos fiscais e prejuízos acumulados em anos anteriores. Ajustados todos os efeitos da Lei 14.789/23, o lucro líquido totalizaria R$ 127,4 milhões no trimestre, que se comparado ao 2T23, significaria um crescimento de 24,8%”, explica a empresa no release que acompanha os resultados.