Grupo Soma mantém crescimento no 3° tri, enfrenta forte base de comparação, diz diretor

reuters 11/08/2022 - 11:22 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Grupo Soma tem mantido o ritmo de crescimento no terceiro trimestre, mas a alta base de comparação do segundo semestre de 2021 deve fazer a expansão ser percentualmente menor, disse o diretor financeiro da empresa de vestuário nesta quinta-feira.

“Continuamos crescendo bem, inclusive acima das nossas perspectivas originais, estamos batendo orçamento tanto em julho quanto neste início de agosto”, afirmou em conferência com analistas Gabriel Lobo, diretor financeiro e de relações com investidores da empresa, dona de marcas como Hering e Farm.

O Grupo Soma divulgou na noite da véspera lucro líquido ajustado de 130,8 milhões de reais no segundo trimestre, mais do que o dobro do desempenho obtido um ano antes, com forte aumento de vendas. Por volta de 11h10, a ação da empresa subia 4,9%, a 12,39 reais, entre as maiores altas do Ibovespa, que avançava 0,5%.

Questionado sobre qual deve ser o nível de crescimento de vendas para os dois últimos trimestres de 2022, o presidente do Soma, Roberto Jatahy, afirmou que é difícil fazer uma previsão, porque o desempenho está condicionado também a fatores externos.

“A gente depende de condições macroeconômicas para entender se entregamos um segundo semestre de taxas de 30% a 40%. Mas achamos difícil, achamos que ao longo do segundo semestre essa taxa vai convergir para 26%, 28%, 30%, dado que temos um baseline (base de comparação) bastante desafiador”, disse.

O Grupo Soma viu sua receita líquida subir 40,2% no segundo trimestre na comparação anual, para 1,2 bilhão de reais.

(Por Andre Romani)