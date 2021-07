Grupo Soma fará oferta de R$ 750 milhões

O Grupo Soma – dono das marcas Farm e Animale, que recentemente comprou o Grupo Hering, superando a Arezzo na disputa pelo ativo – informou ontem que fará uma oferta primária de ações que pode levantar R$ 750 milhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento do pregão de quinta-feira, a R$ 16,30. A transação envolve 46 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e não há previsão de lotes adicionais.

A operação está sob a coordenação do Banco Itaú BBA, com participação de instituições como Bank of America Merrill Lynch, Banco BTG Pactual, Santander e XP Investimentos. Simultaneamente serão feitos esforços de colocação das ações no exterior.

Os recursos serão destinados à aquisição da Hering, realizada depois de uma negociação “relâmpago”, por R$ 5 bilhões.

O Grupo Soma é conhecido, principalmente, pelas marcas de alto valor agregado, voltadas à alta renda. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, na semana passada, o presidente da empresa, Roberto Jatahy, afirmou que a intenção é repaginar completamente a Hering nos próximos meses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

