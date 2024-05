Grupo SBF adere a Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 17:24 Para compartilhar:

O Grupo SBF, dono da Centauro, Fisia (distribuidora oficial da Nike no Brasil), NWB, FitDance, X3M, OneFan e Studio 78 acaba de fazer parte da Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas e, assim, se compromete a adotar medidas concretas para combater a violência de gênero. Formada por empresas de todos os segmentos, a iniciativa tem o objetivo de mobilizar diferentes setores da sociedade para projetos que vão desde a criação de políticas de trabalho seguro até o investimento em campanhas externas contra a violência.

Além da adesão à coalizão de empresas, o Grupo SBF tem um programa dedicado à equidade de gênero que engloba mentoria para mulheres, abertura de vagas afirmativas, conteúdos voltados para o desenvolvimento feminino palestras de sensibilização e o grupo de afinidade Elas movem. Por meio desse grupo de afinidade de gênero, o grupo irá impulsionar ações de enfrentamento da violência contra as mulheres e avançar internamente com as diferentes campanhas de conscientização e de apoio as colaboradoras.

Este movimento reforça o compromisso do Grupo SBF de aumentar a presença de mulheres em posições de liderança nas empresas, que também é signatário do Movimento Mulher 360, que reúne empresas comprometidas com a promoção da equidade de gênero e a ampliação da participação das mulheres em todos os setores.