Grupo Saúde e Cuidados pessoais sobem 0,27% em agosto ante alta de 0,33% em julho no IPCA-15

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 11:55 Para compartilhar:

Os gastos das famílias brasileiras com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de uma elevação de 0,33% em julho para uma alta de 0,27% em agosto, uma contribuição positiva de 0,04 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de 0,19% em agosto.

Em agosto, o avanço nos gastos com saúde foi pressionado pela alta de 0,58% nos planos de saúde.

O subitem exerceu a terceira maior pressão individual sobre a inflação do mês, uma contribuição de 0,02 ponto porcentual para o IPCA-15, atrás apenas dos impactos da gasolina (0,17 ponto porcentual) e do etanol (0,04 ponto porcentual), componentes do grupo Transportes.