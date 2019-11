Grupo Reserva está com 450 oportunidades abertas no Rio

Para quem está em busca de uma oportunidade no comércio do Rio, o Grupo Reserva, dona das marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina, Ahlma e Eva, mantém quadro aberto para preenchimento de funcionários de olho no fim de ano. As contratações são para lojas que serão inauguradas e estabelecimentos já existentes. São cerca de 450 oportunidades só no Rio. As contratações vão até o dia 16 de dezembro.

Entre os cargos disponíveis há oportunidades para vendedor, auxiliar de vendas, auxiliar de caixa, auxiliar de estoque e fiscal. Os principais pré-requisitos são idade mínima de 18 anos e 2º grau completo, além de pessoas alegres e com energia para trabalhar em equipe de forma criativa e organizada.

O período de atividade de trabalho já começou desde o dia 3. Porém, conforme quem for escolhido para as vagas pode ter a atuação estendida até o início de fevereiro. Todas as contratações são com carteira assinada via CLT e com possibilidade de efetivação.

CRESCIMENTO

Para este ano, a empresa prevê um aumento de 10% nas contratações em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com Andre Correa, coordenador de Fontes Humanas do Grupo Reserva, para trabalhar na empresa, o candidato deve se dedicar na equipe, se engajar com o todo e se encantar com os clientes como se fossem recebê-los em sua casa.

Para quem ficou interessado nas oportunidades do Grupo Reserva, é necessário fazer o cadastramento pelo site http://usereserva.gupy.io/ para participar do processo seletivo.