Grupo protesta na Fontana di Trevi contra ‘crimes alimentares’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 12:50 Compartilhe

ROMA, 27 JUN (ANSA) – Um grupo de jovens protestou diante da Fontana di Trevi, uma das atrações mais concorridas de Roma, contra “crimes alimentares” cometidos por turistas na Itália.

Armados de cartazes com frases como “Chega de creme de leite no carbonara”, “Não ao cappuccino com massa” e “Colocar frango no macarrão é um crime na Itália”, os manifestantes chamaram atenção de uma multidão de turistas sobre hábitos que eles julgam errados.

O protesto chega na esteira de reclamações de donos de restaurantes romanos contra pedidos de turistas que descaracterizariam pratos típicos da culinária italiana.

Alguns publicaram mensagens nas redes sociais afirmando que jamais serviriam cappuccino – bebida consumida geralmente de manhã – no jantar.

“Eu moro em Nova York e vejo todos os dias as revisitações da cozinha italiana, então não posso aceitar ver isso aqui na Itália”, disse Nicolas Calia, idealizar do protesto.

Recentemente, uma pesquisa revelou os hábitos gastronômicos mais odiados pelos italianos, que citaram práticas como colocar ketchup no macarrão ou abacaxi na pizza, além de pôr a massa na panela com água fria e quebrar os espaguetes antes de cozinhar.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias