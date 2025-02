Grupo Prada está próximo de comprar Versace, diz jornal

PARIS, 26 FEV (ANSA) – As negociações do grupo italiano Prada para adquirir a marca Versace, que pertence à Capri Holdings Limited, estariam em um estágio “avançado”.

De acordo com o jornal econômico francês Les Echos, o grupo de luxo milanês apontou que as tratativas com a proprietária da Versace poderão durar até quatro semanas para ser definitivamente assinado.

O periódico não descartou que a Prada poderá enviar uma oferta formal para comprar a Versace na próxima sexta-feira (28), data do desfile da grife italiana na Semana de Moda de Milão.

Já a imprensa italiana, citando fontes familiarizadas com as negociações, a Prada teria contratado os bancos de investimento americanos Goldman Sachs e Citi para estudar o dossiê.

A Capri Holdings comprou a marca milanesa em 2018 por 2,1 bilhões de euros e manteve Donatella Versace, irmã do fundador Gianni, como diretora artística. No entanto, a grife foi duramente afetada pela desaceleração global do mercado de luxo.

(ANSA).