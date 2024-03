Grupo Piracanjuba compra Emana, empresa de suplementos de Rodrigo Hilbert

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 12:01 Para compartilhar:

O Grupo Piracanjuba, do setor lácteo, com origem no interior de Goiás, dá início à expansão dos negócios para o setor de alimentos com a aquisição da Emana, empresa de suplementos voltada para nutrição e bem-estar, fundada pelo empresário e apresentador Rodrigo Hilbert. O valor do negócio não foi informado.

Conforme comunicado da companhia, trata-se da primeira aquisição do Grupo, que já tem as marcas Piracanjuba e LeitBom, além das licenciadas Almond Breeze, Ninho e Molico (leite longa vida).

O presidente do Grupo Piracanjuba, Luiz Cláudio Lorenzo disse na nota que: “ao unir a capilaridade do Grupo Piracanjuba à variedade do portfólio Emana, damos mais um passo em direção à nossa missão de levar o cuidado que alimenta a vida para todos os brasileiros. Com a aquisição, também, iniciamos nossa estratégia de ir além do segmento lácteo, sempre atentos ao consumidor do futuro, sem perder de vista o foco em qualidade”.

Atualmente, o mix de produtos Emana é composto por vitaminas, encapsulados, proteínas, shots funcionais, gomas, entre outros.

O portfólio será assinado pela Emana e pela marca corporativa Grupo Piracanjuba.

