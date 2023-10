Grupo Pereira, dono do Fort Atacadista, abre mais de 2.000 vagas em sete estados

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/10/2023 - 1:24 Para compartilhar:

O Grupo Pereira, sétimo maior grupo supermercadista do país, anuncia a abertura de mais de 2.000 vagas de emprego em diversas áreas e cargos, estendendo-se tanto aos escritórios quanto às mais de 100 unidades da empresa espalhadas pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal. Somente em Cuiabá e Várzea Grande (MT) são mais de 700 vagas disponíveis. Os interessados podem se candidatar indo presencialmente a uma das lojas Fort Atacadista ou Supermercado Comper, ou então pelo site.

O diferencial dessas oportunidades está em seu alcance inclusivo, destinado a uma ampla diversidade de candidatos. As vagas são voltadas para primeiros empregos, profissionais com mais de 50 anos, pessoas com deficiência (PCDs), refugiados e indígenas.

O Grupo Pereira tem se destacado pelo compromisso com a diversidade geracional em sua força de trabalho, empregando atualmente mais de 17 mil colaboradores, dos quais cerca de 2 mil têm 50 anos ou mais, representando aproximadamente 12% do quadro de funcionários. Essa proporção supera significativamente a média de apenas 3 a 5% de profissionais com mais de 50 anos em outras empresas, como indicam estudos da consultoria Maturi.

O Grupo Pereira conquistou o selo internacional Certified Age Friendly Employer (CAFE), concedido pelo Age Friendly Institute dos Estados Unidos. Esse reconhecimento ressalta as boas práticas da empresa em relação aos colaboradores com mais de 50 anos e seu compromisso em combater o preconceito relacionado à idade no ambiente de trabalho. O Grupo Pereira é a primeira empresa do varejo brasileiro a receber este certificado, um marco que motiva ainda mais aprimoramento nas ações de inclusão.

“A interação e convivência entre diferentes faixas etárias são pilares do Grupo Pereira. A pluralidade de perfis enriquece a experiência profissional de todos os colaboradores, promovendo uma cultura colaborativa e inclusiva desde o primeiro dia de trabalho. A empresa acredita que a melhor forma de combater estereótipos relacionados à idade é demonstrar, na prática, o valor e a importância de seus colaboradores mais experientes, que se tornam cada vez mais produtivos, dedicados e abertos a aprender e se desenvolver”, conta Paulo Silva, diretor de Gente & Gestão do Grupo Pereira.

