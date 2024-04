Grupo Molejo é assaltado após morte do vocalista Anderson Leonardo: ‘Em processo de recuperação’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/04/2024 - 9:25 Para compartilhar:

Em meio ao luto da morte do vocalista Anderson Leonardo na sexta-feira, o grupo Molejo foi vítima de um assalto. A informação foi divulgada pela assessoria dos músicos, que está sem comunicação após a ação criminosa.

+ Velório de Anderson Leonardo será no domingo, no Rio, informa Molejo

+ Relembre cinco grandes sucessos do grupo Molejo

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp. Por favor nos contactar através do número: 21 98619-2879. Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações”, disse o comunicado.

“Pedimos a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidamos com esta situação. Estamos trabalhando arduamente para restabelecer as comunicações e retomar nossas atividades o mais rápido possível. Qualquer desenvolvimento ou informação adicional será compartilhado assim que estiver disponível. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos, lembrando que qualquer atualização será postado nas redes oficiais do @molejooficial”, concluiu.

Não foram divulgados mais detalhes sobre o assalto e nem informações sobre os integrantes do grupo.

Morte de Anderson Leonardo

Morreu na sexta-feira, 26, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo. Nascido em 18 de agosto de 1972, ele tinha 51 anos e tratava um câncer desde 2022. Informações sobre o velório do artista foram divulgadas nas redes sociais da banda.

Anderson Leonardo será velado no domingo, 28 de abril, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. A cerimônia tem horário marcado das 11h às 15h.

A doença que acometia Anderson era um câncer inguinal, na região da virilha, que atingia o pênis e o ânus. Ele já havia sido hospitalizado diversas vezes, foi diagnosticado com embolia pulmonar e passou por imunoterapia.

Casado com Paula Cardoso, Anderson também deixou quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.