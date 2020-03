Grupo Mafra fornece 50 mil máscaras N95 para HC de SP e reforça produção

O Grupo Mafra anunciou uma parceria com o Hospital das Clínicas de São Paulo para o abastecimento emergencial de 50 mil máscaras N95, sendo que 5 mil serão doadas “em caráter emergencial”, segundo a companhia.

O material será fornecido pelo GVS, maior distribuidora de insumos hospitalares do Brasil. O valor cobrado será usado somente para cobrir os custos logísticos. A partir de maio o abastecimento será mensal, tanto das máscaras quanto de outros materiais usados no combate ao coronavírus.

Entre os insumos produzidos e distribuídos pela Mafra estão álcool gel, aventais, luvas, cateteres e algodão. A companhia afirma que está em contato com as prefeituras de Pouso Alegre (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Blumenau (SC) e Indaial (SC) para que a produção seja mantida e não haja risco de desabastecimento. A empresa também vai investir R$ 5 milhões para aumentar sua frota veicular e investir no aumento de capacidade das suas fábricas da Cremer.