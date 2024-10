Grupo LVMH será patrocinador da Fórmula 1 a partir de 2025

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2024 - 17:19 Para compartilhar:

A empresa líder mundial de artigos de luxo, LVMH, anunciou nesta quarta-feira (2), conjuntamente com a Fórmula 1, um patrocínio em nível mundial a partir de 2025 pelo período de dez anos, um compromisso financeiro estimado em diversos milhões de dólares.

A LVMH foi um dos patrocinadores principais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Informações que circularam na imprensa mencionavam um montante de US$ 150 milhões (R$ 814 milhões) por ano, mas o valor desse patrocínio, que envolve várias marcas da LVMH (Louis Vuitton, Moët Hennessy e Tag Heuer) é de “menos de 100 milhões” de dólares (R$ 543 milhões), detalhou à AFP uma fonte próxima das negociações.

Assim, o grupo do bilionário francês Bernard Arnault, proprietário entre outros da marca Louis Vuitton e de vários vinhos, se junta a outros patrocinadores na Fórmula 1, como DHL, Heineken, MSC Cruzeiros, Pirelli e Qatar Airways.

Os detalhes serão divulgados no início de 2025.

“A colaboração com uma das casas da LVMH [Moët Hennessy] durante o Grande Prêmio de Las Vegas do ano passado nos conquistou e, por isso, desejamos ampliar nossa relação com o grupo, que se torna um patrocinador mundial”, declarou Greg Maffei, diretor-geral da Liberty Media, proprietária da Fórmula 1, citado no comunicado.

“No esporte do automobilismo, bem como em nossa indústria, da moda à relojoaria, cada detalhe conta no caminho para o sucesso”, indicou, por sua vez, Bernard Arnault, também citado na nota.

Apesar de as marcas do grupo (Louis Vuitton, Tiffany, Tag Heuer…) já estarem presentes nas competições esportivas, esta é apenas a segunda vez, com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, que a holding LVMH firma um patrocínio esportivo em seu próprio nome.

