Facção do narcotráfico diz ter assassinado candidato presidencial no Equador

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 10 AGO (ANSA) – A facção criminosa “Los Lobos” (“Os Lobos”) reivindicou a autoria do homicídio do candidato a presidente do Equador Fernando Villavicencio, de 59 anos, morto a tiros após deixar um comício na capital Quito na última quarta-feira (9).

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o grupo, que é ligado ao poderoso cartel de narcotraficantes de Jalisco, no México, também ameaça outros políticos equatorianos, incluindo o presidenciável Jan Topic.

A gravação exibe diversos homens encapuzados e armados, enquanto um deles lê um comunicado no qual adverte que tomará medidas contra “políticos corruptos” que não mantiverem suas promessas.

“Nós, Los Lobos, assumimos a responsabilidade pelos fatos de hoje, e isso voltará a se repetir quando os corruptos não cumprirem sua palavra. Você também, Jan Topic, cumpra sua palavra. Se não cumprir suas promessas, Jan Topic, você será o próximo”, afirma o grupo As autoridades equatorianas, no entanto, ainda não confirmaram a autenticidade da reivindicação, embora o presidente Guillermo Lasso já tenha atribuído o assassinato de Villavicencio ao “crime organizado”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias