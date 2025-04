Grupo libanês Hezbollah não permitirá que ‘ninguém desarme’ seu arsenal, diz seu líder

O movimento libanês Hezbollah não permitirá que “ninguém desarme” seu arsenal, disse seu líder, Naim Qasem, nesta sexta-feira (18), enquanto os Estados Unidos pressionam as autoridades libanesas a forçar o grupo pró-iraniano a entregar suas armas.

“Não permitiremos que ninguém desarme o Hezbollah ou desarme a resistência” contra Israel, declarou Qasem em um discurso transmitido por uma rede do grupo xiita.

O presidente libanês, Joseph Aoun, declarou esta semana que quer que 2025 seja o ano em que o Estado terá o “monopólio das armas”.

Qasem vive escondido e sucedeu a Hassan Nasrallah como líder do Hezbollah, após a morte do dirigente do movimento em um bombardeio israelense no final de setembro de 2024 nos subúrbios ao sul de Beirute, durante a guerra entre Israel e o grupo xiita.

Um acordo de cessar-fogo entrou em vigor em 27 de novembro, após dois meses de conflito aberto entre Israel e o Hezbollah, que ficou muito enfraquecido.

O protocolo estipula que o Hezbollah deve retirar suas forças ao norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, e desmantelar qualquer infraestrutura militar restante na área.

O acordo também inclui a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano. O exército, no entanto, manteve várias posições na área.

