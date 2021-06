Grupo LGBTQIA+ entra na Justiça contra CBF e pede explicações para a falta da camisa 24 na Seleção O 'Arco Íris de Cidadania LGBT' entrou com uma ação questionando o motivo da Seleção Brasileira ser a única sem um jogador com a 24 na Copa América

O grupo Arco Íris de Cidadania LGBT entrou com uma ação na Justiça questionando a CBF sobre a falta de um camisa 24 na Seleção Brasileira na Copa América – a única da competição sem jogador com essa numeração. A informação foi publicada pelo ‘ge.globo’.

+ Veja a tabela da Copa América

A “ação de justificação com pedido de explicações” foi distribuída na noite deste domingo, na 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira tem numeração entre 1 e 23, e pula para o 25.

– Sendo assim, o fato da numeração da seleção brasileira pular o número 24, considerando a conotação histórico cultural que envolta esse número de associação aos gays, deve ser entendido como uma clara ofensa a comunidade LGBTI+ e como uma atitude homofóbica – diz trecho da solicitação do grupo.

Ainda segundo o ‘ge’, o grupo Arco-íris pede respostas em 48 horas e fez os seguintes questionamentos à CBF na Justiça.

A não inclusão do número 24 no uniforme oficial nas competições constitui uma política deliberada da interpelada?;

Em caso negativo, qual o motivo da não inclusão do número 24 no uniforme oficial da interpelada?;

Qual o departamento dentro da interpelada, que é responsável pela deliberação dos números no uniforme oficial da seleção?;

Quais as pessoas e funcionários da interpelada, que integram este departamento que delibera sobre a definição de números no uniforme oficial?;

Existe alguma orientação da FIFA ou da CONMEBOL sobre o registro de jogadores com o número 24 na camisa?

Enquanto a CBF não se manifesta judicialmente, a entidade postou um texto nas redes sociais sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+.

– O futebol brasileiro não tem espaço para preconceito! A CBF apoia a luta contra a homofobia e a transfobia. Somos Todos Iguais! – postou o perfil da CBF.

O futebol brasileiro não tem espaço para preconceito! A CBF apoia a luta contra a homofobia e a transfobia. Somos Todos Iguais! 28 de junho: Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ pic.twitter.com/QFZ8SHrt75 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 28, 2021

E MAIS:

Veja também