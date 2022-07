Grupo Lavoro adquire Provecampo, distribuidora de insumos agrícolas na Colômbia

Por Nayara Figueiredo







SÃO PAULO (Reuters) – A Lavoro, maior distribuidora de insumos agrícolas da América Latina, anunciou nesta sexta-feira a aquisição da colombiana Provecampo, que atua nas áreas de distribuição de produtos agropecuários e suporte técnico ao produtor rural.

Com o negócio, a empresa controlada pelo grupo Pátria Investimentos amplia seu portfólio na Colômbia, onde já atua com outras três operações. A companhia também opera no Uruguai, além do Brasil.

A Provecampo possuiu três centros de distribuição localizados nas cidades de Monteria, Belen de Bajira e Apartadó, com grande representatividade no norte da Colômbia, região onde a Lavoro pretende alavancar sua participação de mercado.

“Com a aquisição, nossa expectativa é avançar em 3 pontos percentuais (market share em vendas) na região de atuação da Provecampo e 0,5 pontos no país”, disse em nota à Reuters o CEO da Lavoro, Ruy Cunha.

A companhia não revelou o valor da transação por considerar uma informação estratégica.

Segundo a Lavoro, a aquisição da Provecampo está alinhada à estratégia de negócios do grupo, que contempla o crescimento orgânico, por meio da abertura de novas lojas e a incorporação de empresas que tenham sinergia com a companhia.

Recentemente, foram feitas três aquisições no Brasil: a Floema, de distribuição de insumos agrícolas no Triângulo Mineiro; Casa Trevo e CATR Comercial Agrícola, duas empresas do Grupo AZ, no Rio Grande do Sul.

As três operações ainda estão sujeitas à finalização de condições precedentes e aprovação do órgão regulador local.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)