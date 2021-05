Grupo Lauman compra a Fox Sports do México, diz reportagem

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O conglomerado mexicano de mídia Grupo Lauman comprará as operações da Fox Sports no México, cumprindo uma condição regulatória fundamental do processo de aquisição dos ativos de cinema e televisão da Twenty-First Century Fox pela Walt Disney há dois anos, revelou o jornal El Financiero.

O El Financiero, que faz parte do Grupo Lauman, anunciou a informação na noite de sexta-feira sem revelar os valores da aquisição. O jornal observou que o negócio está sujeito à aprovação regulatória e que mais detalhes virão a seguir.

O regulador de telecomunicações do México, o Instituto Federal de Telecomunicações (IFT), aprovou em 2019 a compra de 71 bilhões de dólares dos ativos de mídia da Fox pela Disney, sujeita à venda dos canais Fox Sports a um grupo local, devido ao poder de mercado criado pelo acordo.

Nem a Fox nem o Grupo Lauman responderam aos pedidos de comentários.

Veja também