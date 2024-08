Grupo Latam tem lucro líquido de US$ 146 mi no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 20:04 Para compartilhar:

O Grupo Latam reportou lucro líquido de US$ 146 milhões no segundo trimestre de 2024. O montante representa alta de 0,2% em relação ao número reportado no mesmo intervalo de 2023.

O Ebitdar ajustado da aérea somou US$ 619 milhões entre abril e junho. O crescimento anual de 10,7% reflete o aumento na capacidade operacional e à contenção dos custos unitários, excluindo o combustível, segundo a companhia.

As receitas operacionais totais alcançaram US$ 3 bilhões no período, crescimento de 13,2%. O resultado reflete principalmente o aumento das receitas de passageiros devido ao contínuo crescimento do segmento internacional e ao bom desempenho das subsidiárias domésticas, mesmo durante a baixa temporada.

Operação

A oferta, medida em assentos quilômetros disponíveis (ASK), cresceu 16,2% no ano contra ano. A Latam destaca que a alta ocorreu apesar da suspensão das operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre (POA) desde maio após a crise climática no Rio Grande do Sul.

Durante o trimestre, o fator de ocupação consolidado foi de 82,2%, melhoria de 1,8 ponto porcentual ante o segundo trimestre de 2023. Internacionalmente, o fator de ocupação foi de 84,3%.

As operações domésticas da Latam Airlines Brasil tiveram o maior aumento, com uma melhoria de 2,5 pontos porcentuais, alcançando 79,8%.

Entre abril e junho, o grupo transportou 19,1 milhões de passageiros, aumento de 11,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.