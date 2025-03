Grupo J. Safra anuncia aquisição de 70% do capital da fintech dinamarquesa Saxo Bank

O Grupo J. Safra anunciou na noite desta segunda-feira, 10, a aquisição de

70% do capital da fintech dinamarquesa Saxo Bank. O valor da transação não foi revelado.

O Saxo Bank foi fundado em 1992 e conta com 1 milhão de clientes no mundo. A instituição tem

operações em Londres, Cingapura, Amsterdã, Zurique, Dubai e Tóquio, com 2,3 mil funcionários.

O banco dinamarquês terá “destaque no repertório de inovação do Grupo J. Safra, em especial para

endossar a estratégia de crescimento e expansão internacional nos serviços financeiros”, informou o

grupo, em comunicado.

A aquisição fará o Grupo J. Safra incorporar US$ 118 bilhões em ativos. Atualmente, o Banco Safra

faz a gestão, em São Paulo, de US$ 65 bilhões; o Safra National Bank, de Nova York, administra US$

34 bilhões; e o suíço J. Safra Sarasin tem US$ 247 bilhões sob gestão.

Ainda segundo o comunicado do Grupo J. Safra, a operação do Saxo Bank seguirá independente, com o

fundador e CEO da instituição dinamarquesa, Kim Fournais, à frente da gestão. O banqueiro manterá

cerca de 28% do capital do banco, que tem sede em Copenhague.