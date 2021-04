Grupo Itapemirim realiza voos de certificação da Anac nesta semana

O grupo Itapemirim, que está em trâmites finais para o lançamento da companhia aérea Itapemirim Transportes Aéreos, informou que deve realizar nesta semana os voos de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para obtenção do Certificado de Operador Aeronáutico.

Em nota, o grupo afirma que os voos serão realizados apenas com a equipe operacional a bordo e as simulações dos voos acontecem entre os dias 12 e 15 de abril nos aeroportos de Guarulhos (SP), Confins (MG), Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Galeão (RJ).

“Chegamos à etapa final para a concretização da companhia aérea e estamos muito felizes com tudo o que conquistamos até aqui. Completaremos nosso cronograma para obtermos as certificações junto à Anac dentro do prazo planejado”, afirmou em nota o presidente do grupo Itapemirim, Sidnei Piva.

