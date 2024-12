Grupo italiano Il Volo anuncia datas de shows no Brasil

SÃO PAULO, 21 DEZ (ANSA) – O trio musical Il Volo anunciou as datas de seus próximos shows no Brasil, que vão fazer parte de uma turnê mundial dos italianos Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Os artistas retornarão aos palcos brasileiros em outubro, no decorrer da “Live in Concert 2025”, com shows no Rio de Janeiro (3/10), Curitiba (7/10), Porto Alegre (8/10) e São Paulo (10, 11 e 12/10).

Até o momento, não há mais informações sobre os ingressos das apresentações do Il Volo.

Além do Brasil, os cantores também passarão por Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile e Peru no continente americano.

A turnê dos italianos está agendada para ter início em 28 de fevereiro, em Rancho Mirage, na Califórnia, e deverá acabar somente em 14 de dezembro, em Lisboa, em Portugal. (ANSA).