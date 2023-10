Grupo IPM Educação faz nova aquisição e mira faturar mais de 150 milhões em 2024

O IPM Educação é um ecossistema de alta performance educacional focado na individualização do aprendizado. É dono do maior NPS (Net Promoter Score) do mercado, uma avaliação da qualidade do produto, com nota de 94,7 e possui uma das maiores taxas de aprovação para residência médica do país, sendo líder de mercado no segmento “premium e de personalização da educação médica”.

Com um ticket médio muito acima de seus concorrentes e uma fila de espera de mais de 3 mil alunos, o IPM educação agora entra no mundo dos concursos públicos com a aquisição de parte do Golden Cursos Jurídicos, empresa que tem como um dos fundadores o professor e procurador da República Patrick Nilo. Foram adquiridos 25% por R$ 12,5 milhões.

Com o foco em carreiras jurídicas de alto nível, a aquisição do Golden (que é referência em preparatórios para o Ministério Público Federal) visa consolidar a metodologia IPM, também para os concursos públicos, sendo mais um linha educacional dentro do IPM.

“Entramos oficialmente no mercado dos concursos públicos, e já vamos começar por um dos concursos mais difíceis, o do Ministério Público Federal (MPF). O Golden vem se destacando como um dos maiores cursos preparatórios do Brasil para carreiras jurídicas de alto nível, sendo, atualmente, o preparatório com o maior número de alunos ativos e aprovados para o concurso do Ministério Público Federal”, comenta o fundador do IPM Educação, Pedro Miranda.

“Já foram mais de 7.000 alunos impactados com a metodologia adotada pelo Golden Cursos Jurídicos, nos últimos anos e o nosso preparatório tem como objetivo cada vez mais melhorar a qualidade do seu produto”, afirma Patrick Nilo.

E este ponto vai ao encontro do propósito do IPM Educação, que auxilia médicos a conquistarem maior efetividade nas provas de residência médica, com uma metodologia exclusiva desenvolvida pelo Dr. Pedro Miranda, autor, inclusive, de um dos principais best sellers do Brasil, o Aprendizado sem Limites, que há sete meses é um dos livros mais vendidos no Brasil na categoria educação.

Patrick Nilo, coordenador pedagógico, procurador da República e sócio fundador do Golden diz: “O mercado dos concursos de carreiras jurídicas de alto nível vem crescendo a cada ano, a maioria dos concurseiros quer progredir de cargo, e o estudo quanto mais tecnológico, eficiente e personalizado, melhor é para o aprendizado e para os resultados”.

Sobre o futuro, Pedro Miranda diz que o objetivo é construir um novo mercado pautado exclusivamente na qualidade do ensino, focado no aprendizado e na individualização.

Mais 2 ou 3 aquisições até o final do ano.

O IPM criou um caixa forte nos últimos anos e foi ao mercado sem nenhum fundo ou raising, buscando players que tem como objetivo a mesma filosofia de qualidade da educação. “Estamos em franco processo de crescimento e com muitas novidades até o final de 2023 e início de 2024. O objetivo é implementar o nosso modelo educacional e de gestão focado em resultados e avançar em outros mercados, além do mercado médico, como foi com o Golden”.

Com esta nova aquisição, o IPM Educação espera faturar R$ 150 milhões em 2024. “Nos tornaremos ainda mais referência do que já somos em preparação de alto desempenho para os principais concursos do Brasil”, finaliza Pedro Miranda.

