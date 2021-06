Grupo invade reunião virtual de coletivo e exibe bandeira LGBT sendo queimada

Uma reunião online do coletivo Juntos! foi invadida na noite de quinta-feira (24), por um grupo de internautas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que exibiram um vídeo de uma bandeira do movimento LGBTQIA+ sendo incendiada. As informações são do jornal O Globo.

O encontro era conduzido por organizadores do Rio Grande do Sul e tinha como pauta a luta LGBT contra o governo Bolsonaro. A sessão online foi invadida por diversos perfis que começaram a reproduzir áudios em apoio a Bolsonaro, sons e vídeos pornográficos, e comentários em texto que mostravam desenhos com o rosto do presidente.

Segundo a reportagem, o coletivo já havia registrado outras invasões em reuniões anteriores e, para essa, havia decidido abrir um formulário de inscrição para selecionar os participantes. Mas uma pessoa teria se infiltrado e convidado outras pessoas para entrarem na chamada de vídeo. Eram esperados 60 participantes, mas a lista passou dos 200.

De acordo com um integrante do Juntos! RS Rafael Aldab, de 21 anos, denúncias de invasões desse tipo caminham lentamente e a polícia não sabe exatamente como lidar com esse tipo de ação.

“Não tem que ter tolerância. Esses ataques estão acontecendo contra a população LGBT há muito tempo e a gente está cansado de ser atacado e ficar sem ter o que fazer. Já passou da hora de colocar essa gente na lata de lixo da História”, disse o jovem.

Veja também