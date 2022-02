Grupo Internacional de Contato pede à Venezuela para retomar diálogos no México

Delegados do Grupo Internacional de Contato (GIC), iniciativa diplomática integrada por países da União Europeia e América Latina, pediram ao governo e à oposição da Venezuela para retomar os diálogos no México para resolver a crise no país caribenho.

“O Grupo Internacional de Contato pede a todas as partes das negociações integrais, lideradas pelos venezuelanos, a retomar o diálogo no México e agir de boa fé em benefício do povo venezuelano”, diz um comunicado divulgado neste sábado (5).

Esse apelo ocorre depois de “uma reunião de alto nível” celebrada na sexta-feira por videoconferência para “debater a situação da Venezuela” após as eleições regionais realizadas em 21 de novembro de 2021, com o retorno da oposição às urnas após anos de boicote.

As negociações no México, que começaram em agosto de 2021 sob mediação da Noruega, foram suspensas em outubro pelo governo venezuelano em rejeição à extradição aos Estados Unidos do empresário colombiano e aliado-chave do presidente Nicolás Maduro Alex Saab.

O governo de Maduro concedeu a Saab o título de diplomata e o incluiu em sua delegação no México, o que levou Caracas a condicionar a retomada do diálogo à sua libertação e à “entrega” dos ativos da Venezuela bloqueados no exterior.

O Grupo, formado em 2019, “abordou também o relatório preliminar da Missão de Observação Eleitoral da UE que presenciou” as eleições em que o chavismo obteve a maioria dos cargos.

Saiba mais