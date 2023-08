Grupo imobiliário chinês Country Garden em queda expressiva na Bolsa e preocupa mercados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2023 - 6:08 Compartilhe

A ação do grupo imobiliário Country Garden, um dos maiores grupos da China, registrou queda de mais 15% na Bolsa nesta segunda-feira, o que provocou preocupação nos mercados.

A situação é uma consequência direta de uma crise sem precedentes no setor imobiliário, uma área que, ao lado do setor de construção, representou durante muito tempo 25% do PIB da China.

Country Garden é um grupo privado, que atua principalmente em cidades secundárias e tem dezenas de milhares de funcionários.

O grupo está na lista da revista Forbes de 500 maiores empresas do mundo e sua presidente, Yang Huiyan, era até recentemente a mulher mais rica da Ásia.

Country Garden, que sempre insistiu ter uma solidez financeira, não conseguiu pagar na semana passada os juros de empréstimos.

A empresa tem um período de carência de 30 dias e pode entrar em recuperação judicial em setembro se não conseguir efetuar os pagamentos.

Country Garden anunciou de forma inesperada no fim de semana a suspensão das cotações de vários títulos a partir desta segunda-feira.

A decisão provocou inquietação nos mercados.

O grupo calculava sua dívida em 1,15 trilhão de yuanes (159 bilhões de dólares) no fim de 2022. Para a agência Bloomberg, o valor alcança 1,4 trilhão de yuanes (193 bilhões de dólares).

Diante do cenário desfavorável, a ação do Country Garden operava em queda de 16,3% no meio da sessão de segunda-feira na Bolsa de Hong Kong.

A presidente do Country Garden admitiu na sexta-feira que a empresa enfrentava, devido à conjuntura, “as piores dificuldades” desde sua criação.

Assim como a Evergrande, sua rival e que também registra uma dívida bilionária, se o grupo Country Garden entrar em colapso, as consequências para o sistema financeiro e econômico da China seriam catastróficas.

