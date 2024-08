Grupo Heineken abre inscrições para processo seletivo para vagas de estágio afirmativo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2024 - 3:02 Para compartilhar:

O Grupo Heineken, segunda maior cervejaria do Brasil, anuncia a abertura de inscrições para seu Programa Nacional de Estágio. A companhia tem como objetivo atrair jovens talentos que tenham coragem para encarar novos desafios, abraçar a aprendizagem e o crescimento. As oportunidades são direcionadas exclusivamente para pessoas pretas e pardas e as inscrições vão até o dia 02 de setembro.

Os jovens interessados em participar do processo seletivo precisam estar matriculados em cursos de graduação (bacharel), além de ter disponibilidade de 1 a 2 anos para estagiar. As vagas são para atuar nas áreas de Marketing, Vendas, Jurídico, Finanças, Pessoas e Logística, e o modelo de trabalho pode ser híbrido ou remoto, variando de acordo com a necessidade do negócio.

Além da bolsa-auxílio e os demais benefícios oferecidos pela companhia, o programa também conta com uma trilha de desenvolvimento, que tem o objetivo de aperfeiçoar as competências percebidas durante o dia a dia e desenvolver novas habilidades de forma dinâmica. Elaborada de forma personalizada e gameficada, a jornada passa por aprendizados de cultura e negócio, habilidades técnicas, comportamentais e aspirações de carreira.

“Logo de cara, me deparei com um time extremamente diverso, que vem ajudando muito na minha jornada de estágio. Ter perfis como o meu no time trouxe confiança para eu ter liberdade em realizar as minhas funções, levantar a mão quando estava com dúvidas e dar opiniões sobre os projetos já existentes”, afirma Mateus Nascimento, estagiário em Sustentabilidade do Grupo Heineken.

“Somos uma empresa jovem e temos como missão levar a nossa estrela em cada coração e em cada copo brasileiro. Contar com um quadro de pessoas colaboradoras que possuem diferentes experiências, idades e visões de mundo com certeza é um diferencial para atingirmos esse objetivo. Com o programa, esperamos cada vez mais atrair a geração Z e trabalharemos com esses jovens para que a nossa estrela e a deles brilhe cada vez mais forte, pois, por meio do estágio, ao mesmo tempo em que crescemos como companhia, também apoiamos o desenvolvimento de promissores talentos”, comenta Andrea Bianchi, Diretora de Pessoas do Grupo Heineken.

As inscrições para as vagas podem ser feitas até o dia 02/09/2024 por meio do link: https://careers.theheinekencompany.com/job-invite/118882/