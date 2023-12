Grupo hacker russo reivindica ataque a sistemas da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/12/2023 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 18 DEZ (ANSA) – O grupo hacker russo Lockbit reivindicou o ataque que vem atingindo, nos últimos 10 dias, os serviços da administração pública da Itália.

Foi usado um ransomware, software malicioso que sequestra dados, atingindo os usuários do servidor Westpole.

Tornando as bases de dados criptografadas e inacessíveis, os hackers pediram resgate em criptomoedas ao provedor que hospeda diversos serviços da PA Digitale, empresa privada que preste serviços a 1,3 mil postos de administração pública do país, incluindo prefeituras, províncias e agências do governo.

Entre os produtos bloqueados estão os sistemas de faturação eletrônica. Segundo fontes, apenas cerca de metade dos dados pode ser recuperada através de backup.

Pode ser necessário, por exemplo, recalcular contas de salários de servidores, o que pode atrasar pagamentos de dezembro e janeiro em alguns casos.

A Westpole e a PA Digitale denunciaram o caso à polícia.

(ANSA).

