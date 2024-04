Grupo Habitação sobe 0,07% em abril ante alta de 0,19% em março no IPCA-15

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/04/2024 - 11:59 Para compartilhar:

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,19% em março para aumento de 0,07% em abril, gerando uma contribuição positiva de 0,01 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa geral do IPCA-15 foi de 0,21% em abril, o que representou uma desaceleração ante a taxa de 0,36% de março. No IPCA-15 de março, a alta de 0,19% do grupo Habitação havia gerado uma contribuição positiva de 0,03 ponto porcentual no resultado geral da inflação.

No IPCA-15 de abril, a energia elétrica residencial recuou 0,07%, a despeito dos reajustes de 3,84%, a partir de 15 de março, e de 2,76%, a partir de 19 de março, aplicados nas duas concessionárias pesquisadas no Rio de Janeiro.

A taxa de água e esgoto subiu 0,05%, devido ao reajuste de 1,95% em Goiânia a partir de 1º de abril.

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 15 de março a 15 de abril de 2024 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de fevereiro a 14 de março de 2024 (base).