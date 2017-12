Grupo Globo anuncia novo presidente

O empresário Roberto Irineu Marinho anunciou nesta quinta-feira, 14, sua saída da presidência do Grupo Globo, que passará a ser comandado pelo atual vice-presidente, Jorge Nóbrega. Será a primeira vez que o grupo terá um integrante de fora da família Marinho na presidência.

Em nota, Roberto Irineu disse que sua saída se dá por ter completado 70 anos e frisou que a família Marinho não se afastará da Globo “nem um milímetro”. O empresário seguirá à frente do conselho de administração do conglomerado, dono da TV Globo, da rádio CBN, de jornais e de revistas.

“Queremos continuar a ser uma empresa familiar de gestão profissional, comprometida com o Brasil, com a ética, com o jornalismo e com o entretenimento de qualidade”, afirmou.

Alçado à presidência, Nóbrega, de 63 anos, é homem de confiança dos irmãos Marinho. Está na Globo há 20 anos e era braço direito de Roberto Irineu.

Formado em administração pela Fundação Getulio Vargas e mestre em engenharia pela PUC-Rio, foi contratado em 1997 para auxiliar os Marinhos na “relação família-empresa”, segundo Roberto Irineu. Quando chegou ao grupo, acumulava experiência como consultor internacional do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Na Globo, coordenou a reestruturação financeira do grupo em 2002, ocupou o cargo de diretor de gestão corporativa em 2007 e tornou-se vice-presidente do conglomerado em 2012.