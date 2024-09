Grupo Friedkin, dono da Roma, fecha acordo para comprar Everton

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/09/2024 - 10:23 Para compartilhar:

ROMA, 23 SET (ANSA) – O Grupo Friedkin, dono da Roma, anunciou nesta segunda-feira (23) que fechou um acordo para adquirir o Everton, da Inglaterra.

O consórcio do americano Dan Friedkin comprou toda a participação do iraniano Farhad Moshiri, que era proprietário dos Toffees desde 2016. Ao todo, 94% das ações do Everton pertenciam ao empresário.

A partir de agora, a mudança de propriedade está sujeita a aprovação da Premier League, da Federação Inglesa de Futebol (The FA) e da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.

“Estamos honrados por termos chegado a um acordo para nos tornarmos os guardiões deste icônico clube. Estamos focados em receber as aprovações necessárias para concluir a transação.

Estamos ansiosos para dar estabilidade e compartilhar nossa visão para seu futuro, incluindo a conclusão do novo Everton Stadium em Bramley-Moore Dock”, informou o Grupo Friedkin.

Os valores do acordo não foram revelados, mas a imprensa britânica aponta que cerca de 500 milhões de euros podem ter sido investidos no processo.

Os Friedkins, que estão sob pressão na Itália após a demissão de Daniele De Rossi após quatro rodadas, precisarão se dividir para administrar Everton e Roma. Ao que tudo indica, o filho de Dan, Ryan, deverá ficar responsável por seguir os giallorossi mais de perto.

O período de Moshiri na liderança do Everton chegou ao ponto final em meio ao delicado momento dos Toffees, que luta contra o rebaixamento na Premier League há algumas temporadas seguidas e ocupa atualmente a penúltima colocação, com um ponto.

A mídia britânica informou que a dívida externa do Everton chegou a 600 milhões de libras, mas uma parte desse valor era devido pelo iraniano ao próprio Grupo Friedkin. (ANSA).