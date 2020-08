Grupo Friedkin assume oficialmente controle da Roma

ROMA, 17 AGO (ANSA) – O Grupo Friedkin, que é liderado pelo bilionário Dan Friedkin, assumiu oficialmente nesta segunda-feira (17) o comando da Roma.

O clube da capital italiana anunciou a mudança de proprietário no fechamento da bolsa por meio de um comunicado em suas redes sociais.

A Roma informou que o Grupo Friedkin comprou cerca de 86,6% do capital social da Roma, através da Romulus and Remus Investments LLC. O novo dono do time será obrigado a lançar uma oferta pública de aquisição sobre as ações restantes.

“Estamos entusiasmados por nos juntar à família AS Roma e queremos tornar este clube um dos maiores nomes do universo do futebol. O nosso compromisso com a Roma é total. Estaremos muito presentes na capital, uma cidade que ocupa um lugar especial nos nossos corações, ao embarcarmos nesta viagem emocionante”, disse Friedkin, o novo presidente da Roma.

O norte-americano já anunciou os nomes dos novos diretores do clube, que serão Ryan Friedkin, Marc Watts, Eric Williamson e Ana Dunkel. Já Guido Fienga será o CEO do time giallorosso.

“Só quero desejar ao Dan, Ryan e a todos na Roma uma boa sorte para o futuro. Espero que o Grupo Friedkin possa construir sobre o que construímos nos últimos oito anos, transformando a Roma em um clube internacional e levando a levando para o próximo nível.

A Roma é um clube de futebol incrivelmente especial e deixo muitas memórias inesquecíveis”, declarou o ex-dono da Roma James Pallotta.

Friedkin é o 24º presidente da história do clube da capital e o terceiro estrangeiro, antes dele vieram Pallotta e Thomas DiBenedetto, todos norte-americanos. (ANSA).

