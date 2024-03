Grupo francês Casino perde controle do Grupo Pão de Açúcar após aumento de capital

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/03/2024 - 14:05 Para compartilhar:

O Grupo Pão de Açúcar (GPA), companhia brasileira de distribuição, lançou um aumento de capital de R$ 704 milhões, que implicará na perda de seu controle pelo grupo francês Casino, anunciou este último nesta quinta-feira (14).

“Ao final da transação, o grupo Casino terá uma participação de 22,5% no capital do GPA e, portanto, não estará mais no controle da sociedade”, informou o grupo francês em um comunicado, detalhando que manterá “dois membros na junta diretora do GPA”.

No começo de dezembro, o Casino, que enfrenta grandes dificuldades financeiras, anunciou que previa perder o controle do GPA, sua filial brasileira, ao final deste aumento de capital.

No total, o grupo brasileiro emitiu 220 milhões de novas ações ao preço de R$ 3,2 por ação. A princípio, falou-se de um aumento de capital de 800 milhões de ações.

No fim de 2022, o grupo Casino tinha 200.000 funcionários, três quartos deles na América Latina, onde registrava grande parte de seu faturamento.

Mas para diminuir sua dívida, que em 2023 situou-se em 5,7 bilhões de euros (cerca de 30 bilhões de reais, na cotação da época) cedeu progressivamente seus ativos na região, como o grupo atacadista Assaí em 2023.

No começo de 2024, o Casino anunciou a captação de 400 milhões de dólares (cerca de R$ 2 bilhões) com a venda de suas ações no Grupo Éxito, da Colômbia, também presente no Uruguai e na Argentina, para o Grupo Calleja, de El Salvador.

Um consórcio que reúne os milionários Daniel Kretinsky e Marc Ladreit de Lacharrière, assim como o fundo de investimentos Attestor, deve assumir o controle do grupo Casino em 27 de março, com um plano de reestruturação de sua dívida.

