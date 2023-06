Grupo francês Casino anuncia venda de ações na rede brasileira de supermercados Assaí

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2023 - 6:03 Compartilhe

O grupo francês Casino anunciou nesta quinta-feira (22) que venderá sua participação de 11,7% na marca atacadista brasileira Assaí, com o objetivo de reforçar sua liquidez.

“O grupo Casino anuncia hoje o início da venda de quase 157,6 milhões de ações do Assaí”, com valor atual de 403 milhões de euros (443 milhões de dólares, 2,11 bilhões de reais).

A empresa vendeu em março 18,8% do capital da rede Assaí por 723 milhões de euros (3,79 bilhões de reais na cotação atual). A venda anunciada nesta quinta-feira inclui a participação restante.

O grupo Casino anunciou no fim de maio uma conciliação para renegociar com os credores uma dívida que alcança 6,4 bilhões de euros (33,4 bilhões de reais) para a empresa e quase 3 bilhões de euros (R$ 15,7 bilhões) para a empresa matriz Rallye. O procedimento amistoso pode durar até quatro meses, com possibilidade de prorrogação por mais um mês.

Em um comunicado, o grupo Casino explica que ativou “diferentes mecanismos para preservar sua liquidez durante todo o período de conciliação”, que terminará no mais tardar em 25 de outubro.

O grupo, que tem mais de 200.000 funcionários no planeta, 25% deles na França, obteve um acordo do Estado francês para adiar o “pagamento de impostos e encargos sociais” correspondentes ao período de maio a setembro de 2023, o que corresponde a 300 milhões de euros (R$ 1,57 bilhão).

