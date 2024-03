Grupo Estado Islâmico afirma que quatro de seus combatentes realizaram o ataque em Moscou

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/03/2024 - 10:53 Para compartilhar:

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) declarou neste sábado (23) que quatro dos seus combatentes cometeram na sexta-feira o ataque a uma sala de concertos nos arredores de Moscou, que provocou mais de 130 mortes.

“O ataque foi realizado por quatro combatentes do EI, armados com metralhadoras, uma pistola, facas e bombas incendiárias”, afirmou a organização jihadista em uma das suas contas no Telegram, acrescentando que o ataque se enquadra no contexto “da guerra” com “os países que lutam contra o Islã”.

