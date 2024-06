Grupo emirado desiste de comprar parte da Naturgy, que cai na bolsa espanhola

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2024 - 14:22 Para compartilhar:

A empresa de energia dos Emirados Árabes Taqa anunciou, nesta terça-feira (11), que cancelou as negociações para adquirir dos fundos de investimento CVC e GIP mais de 40% da companhia espanhola Naturgy, que despencou na Bolsa de Madri.

“As conversas” iniciadas em abril sobre “uma possível aquisição das ações da CVC e GIP” e um acordo com a maior acionista da Naturgy, a holding financeira Criteria Caixa, “chegaram ao fim”, anunciou a Taqa em comunicado.

Como consequência, esta “transação não ocorrerá”, continuou o grupo dos Emirados Árabes Unidos.

A Criteria Caixa já havia informado na noite de segunda-feira, em nota enviada ao órgão de fiscalização da bolsa espanhola (CNMV), o fim das negociações com a Taqa por não ter “chegado a qualquer acordo”.

A holding de investimentos do banco La Caixa reiterou o seu “apoio explícito” ao “plano de transformação” da Naturgy, lembrando ter iniciado diálogos para encontrar “possíveis parceiros” para “acelerar” a “transição energética” do grupo espanhol.

Nem a Taqa nem a Criteria Caixa citaram o motivo do fim das negociações, mas segundo a mídia espanhola, ocorreu devido à falta de acordo sobre o valor da Naturgy.

O anúncio desta terça fez com que o preço da empresa despencasse na Bolsa de Madri, onde teve uma perda de cerca de 15% do seu valor no dia.

As ações da companhia espanhola perderam quase todo o terreno conquistado desde o início das negociações, há quase dois meses.

A Naturgy, conhecida anteriormente como Gas Natural Fenosa e presente em 20 países, incluindo Brasil, Argentina, Chile, México e Panamá, aumentou o seu lucro líquido em 20% no ano passado para 1,9 bilhões de euros (9,9 bilhões na cotação da época), apesar da queda dos preços da energia e do forte aumento em seus investimentos, sobretudo no hidrogênio verde.

vab/du/mb/yr/aa

Naturgy