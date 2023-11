Grupo EI mata 30 militares sírios no leste do país

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2023 - 8:28 Para compartilhar:

Trinta membros das forças favoráveis ao governo sírio morreram em vários ataques simultâneos do grupo “jihadista” Estado Islâmico (EI), informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) nesta quarta-feira (8).

“Quatro soldados e 26 membros das Forças de Defesa Nacional”, uma força paramilitar, morreram nesses ataques nas áreas desérticas do leste da Síria, onde o grupo se refugiou após o fim do seu autoproclamado “califado”, disse a fonte.

Foi o ataque mais letal desde agosto, quando 33 soldados foram mortos em um ataque do EI a um ônibus militar em Deir Ezzor.

Os ataques com armas automáticas contra posições militares e postos de controle ocorreram na região de Al Rasafa, no deserto sírio, que se estende da província central de Homs até a fronteira com o Iraque.

Depois do assalto, a força aérea russa, que tem uma base na Síria, bombardeou posições do EI, causando vítimas, disse o OSDH.

Nos últimos meses, o EI intensificou seus ataques a partir do deserto, onde encontrou refúgio em 2019, depois de perder os territórios sírios que controlava.

O grupo Estado Islâmico invadiu o Iraque de forma espetacular em 2014 e proclamou um “califado” em território iraquiano e sírio.

O EI foi derrotado no Iraque em 2017 e, na Síria, em 2019, por uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

Após 12 anos de um sangrento conflito, a Síria recuperou o controle de seu território, exceto a província de Idlib, no norte, e as zonas desérticas do leste. O conflito, que eclodiu em 2011, deixou meio milhão de mortos e milhões de deslocados.

lar/at/bfi/zm/jvb/tt/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias