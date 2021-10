Grupo Disney prepara ‘megacobertura’ para finais da Libertadores masculina e feminina Fox Sports e Star+ transmitem ao vivo as finais masculina e feminina do torneio continental no mês de novembro

Faltando um mês para a final da Copa Libertadores, disputada entre Flamengo e Palmeiras com transmissão ao vivo do Fox Sports e do Star+, os canais esportivos da Disney preparam uma ‘megacobertura’ para o maior evento do futebol sul-americano de clubes, que ocorrerá no dia 27 de novembro em Montevidéu, no Uruguai.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



A final da Libertadores terá uma extensa cobertura jornalística dos canais esportivos Disney com mais de 10h de programação ao vivo dedicadas ao evento no dia 27 de novembro. Contando com entradas direto de Montevidéu em todos os programas da ESPN Brasil, a primeira atração irá ao ar às 11h30 da manhã e os programas continuarão ao longo do dia, culminando com a transmissão da partida e a entrega do troféu, no Fox Sports. O debate pós-jogo será destaque da ESPN Brasil com o Linha de Passe e o SportsCenter.

O time de transmissão que estará in loco para o duelo entre o Alviverde Paulistano e o Rubro-negro Carioca será formado pelo narrador João Guilherme e os comentaristas Paulo Calçade e Zinho, tetracampeão mundial com a camisa da Seleção Brasileira. Carlos Eugênio Simon, que apitou em três edições da Copa do Mundo, fará de forma remota a análise de arbitragem.

+ Árbitro agredido reclama de punição ao atleta e mais do Fora de Campo!



A equipe da ESPN chegará à capital uruguaia dias antes da grande final com Diego Lugano, Gian Oddi e Bruno Vicari completando o time de talentos. Bibiana Bolson, repórter que cobre o Palmeiras, e Pedro Henrique Torre, setorista do Flamengo, também participarão ao vivo de Montevidéu com informações pré-jogo, reportagem de campo e a cobertura do encerramento da competição.

No digital, a ESPN contará com dois profissionais que atuarão diretamente da capital uruguaia. Murilo Pereira será o representante do ESPN.com.br que fará a reportagem especializada, cobrindo os treinos, coletivas e trazendo as últimas notícias para o site e para o ESPN App. Já Lucas Barnabé será o produtor de redes sociais que atuará abordando os arredores do grande confronto, trazendo bastidores, fazendo lives e com informações sobre o clima para a final, abastecendo os perfis do Fox Sports e da ESPN Brasil no Facebook, Instagram e Twitter.

A partir de 20 de novembro, a ESPN e o Fox Sports já contarão com profissionais no Uruguai para a cobertura da final da Copa Sul-Americana e da decisão da Libertadores feminina, jogo que será atração ao vivo dos canais Disney e do Star+. Numa operação em sinergia com as outras filiais da ESPN na América do Sul, a equipe internacional trará os primeiros detalhes que antecedem a partida entre os clubes brasileiros pelo torneio continental.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais