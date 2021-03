Grupo Dimed tem lucro líquido de R$ 24,5 milhões no 4º trimestre (+1,2% em 1 ano)

O Grupo Dimed, da rede de farmácias Panvel, registrou lucro líquido de R$ 24,5 milhões no quarto trimestre de 2020, alta de 1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entretanto, no acumulado do ano, o lucro foi de R$ 64 milhões, redução de 22% ante 2019.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia somou R$ 30,4 milhões no trimestre, queda de 8,2% na comparação com o mesmo intervalo de 2019. Em 2020, a empresa apresentou redução de 21% no indicador, totalizando R$ 112,1 milhões.

A receita líquida somou R$ 803,535 milhões no trimestre, crescimento de 7,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano, a receita teve alta de 3,5%, totalizando R$ 2,819 bilhões.

Em 2020 foram inauguradas 44 novas lojas, sendo 21 entre os meses de outubro a dezembro. A companhia encerrou o ano com 473 filiais nos três Estados da região Sul e em São Paulo. Segundo a empresa, o plano de expansão terá continuidade com a previsão de abertura de 65 lojas em 2021. “Essa expansão mostra que temos capacidade de abrir lojas. O desafio de 65 lojas para este ano não nos assusta, pois temos capacidade instalada para fazer essa expansão”, afirma Julio Mottin Neto, diretor presidente do Grupo Dimed.

A participação digital no varejo da Panvel passou de 10,2% no quarto trimestre de 2019 para 15,9% no último trimestre do ano passado. A empresa realizou média de 278 mil entregas por mês no período.

“Foi um ano em que nos reinventamos como um player importante do mercado de saúde, com vacinação para a gripe, que se destacou em março, com as parcerias desenvolvidas ao longo do ano, como venda de planos de saúde e de exames em nosso site, assim como os testes de covid-19, que viraram a estrela no final do ano passado, e continuam com tendência muito grande neste ano”, afirma Mottin Neto.

