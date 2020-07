Grupo Dimed, da rede de farmácias Panvel, precifica follow on em R$ 30

O conselho de administração do Grupo Dimed, controladora da rede de farmácias Panvel, aprovou em reunião realizada nesta quarta-feira a precificação de R$ 30 a ação na oferta subsequente de ações (“follow on”) com esforços restritos da empresa. Na oferta primária, inicialmente foram oferecidas 16.000.000 novas ações ON. No total, a Panvel coloca R$ 480 milhões no caixa, de uma oferta de cerca de R$ 1 bilhão.

O preço representa um desconto de 4% em relação ao fechamento de ontem, de R$ 31,33. Desde o anúncio da oferta, no último dia 13, os papéis registraram leve queda de 0,22% na B3.

Em uma oferta secundária, foram emitidos 18.557.112 ações de titularidade da Kinea Private Equity IV, da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e dos acionistas vendedores pessoas físicas, movimentando R$ 556,7 milhões. Nesse caso, a oferta foi acrescida em 7,8% (2.500.000 ações). A companhia, por sua vez, não exerceu a opção de colocação adicional de 3.200.000 novas ações.

Inicialmente, a oferta previa a emissão de um lote adicional de até 18,8%, ou seja, mais 6.000.000 ações ON, sendo 3.200.000 novas ações a serem emitidas pela companhia e 2.800.000 ações de titularidade do Kinea.

A oferta, coordenada pelo Bradesco BBI (coordenador líder), BTG Pactual e Itaú BBA, além de proporcionar liquidez às ações, permitirá que a companhia faça a migração de suas ações para o Novo Mercado, dando assim um passo em termos de governança corporativa.

De acordo com a companhia, os recursos serão destinados para investimento em novas lojas, recursos de tecnologia da informação e na infraestrutura de logística.

