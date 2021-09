Grupo de moda Kering anuncia que não usará mais peles de animais

PARIS (Reuters) – A francesa Kering anunciou nesta sexta-feira que decidiu parar de usar peles de animais em todas as suas marcas, a reação mais recente do setor da moda a preocupações com o tratamento de animais e o meio ambiente.

A partir das coleções do outono de 2022, nenhuma das casas do grupo usará mais peles, disse o comunicado.

“Chegou a hora de dar mais um passo para encerrar o uso de peles em todas as nossas coleções. O mundo muda, assim como nossas clientes, e o luxo naturalmente precisa se adaptar a isso”, disse François-Henri Pinault, presidente do conselho e presidente-executivo da Kering.

Começando com a Gucci em 2017, todas as casas do grupo, com destaque para Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni e Saint Laurent, vêm decidindo adotar a medida progressivamente.

(Por Dominique Vidalon e Mimosa Spencer)

Veja também