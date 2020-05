Grupo de manifestantes armados protesta contra o isolamento social nos Estados Unidos

Um protesto com centenas de pessoas aconteceu no congresso estadual de Michigan, nos Estados Unidos. Contra o isolamento social, os manifestantes, alguns armados com fuzis, entoaram palavras de ordem na última quinta-feira (30).

A reclamação dos manifestantes ocorreu após a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, tentar prorrogar a medida do estado de emergência. No entanto, o pedido da democrata foi barrado por republicanos, o mesmo partido do presidente norte-americano, Donald Trump.

Com cartazes de apoio a Trump, os manifestantes se mostraram contrários as restrições de circulação. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos tem se mostrado favorável ao isolamento social. Parlamentares de Michigan registraram alguns xingamentos e até a invasão do local nas redes sociais, que foi coibida por policiais.

Os registros também mostraram algumas pessoas portanto armas pesadas. De acordo com a emissora NBC, a legislação estadual permite que as pessoas carreguem armas de fogo desde que “por motivos dentro da lei” e que o portador mantenha o armamento visível.

Os pedidos de relaxamento nas restrições ocorreram também após outros estados norte-americanos afrouxarem as restrições do isolamento social. Até o momento, Michigan registra mais de 40 mil casos e 3.700 mortes pela Covid-19.