Grupo de K-pop Kiss of Life é acusado de racismo após live polêmica

O grupo de K-pop Kiss of Life, também conhecido pela sigla Kiof, realizou uma live polêmica transmitida na noite da última quarta-feira, 2, na qual imitavam “trejeitos” da cultura negra e rapper dos Estados Unidos. O “tema” da live, “hip-hop old-school”, foi escolhido por uma das integrantes, Julie, que comemorou seu aniversário no dia.

Alguns momentos da live repercutiram em redes sociais como o Twitter, e fãs pediram que as quatro integrantes e a empresa se retratassem através de hashtags e e-mails enviados para a S2 Entertainment.

Julie, Belle, Natty e Haneul, membros do grupo, não pediram desculpas diretamente, mas a empresa responsável pelo grupo mencionou o ocorrido nas redes sociais: “Pedimos desculpas pelo uso da linguagem e estilo em nosso conteúdo de aniversário publicado ontem, que se conforma com estereótipos de certas raças.

O conteúdo era baseado em um estilo ‘hip-hop old-school’, como descrito, e pretendíamos retratar essa ‘vibe’ de uma forma que respeitasse a cultura, mas não tínhamos plena consciência de que isso poderia reforçar estereótipos de certas raças.

Pedimos sinceras desculpas a qualquer um que tenha se ofendido com isso. Nossas integrantes levam esse assunto a sério, e seremos mais conscientes e respeitosos ao ‘pegar emprestado’ referências culturais no futuro. Removeremos todo o conteúdo relevante de acordo. Mais uma vez, pedimos desculpas a todos que se sentiram prejudicados por isso.”

O fã-clube do Kiof no Brasil admitiu estar “decepcionado” com as integrantes e encerrou suas atividades através de um comunicado. A postagem e a conta do fã-clube foram apagados.

O fã-clube global também decidiu encerrar suas atividades, através de uma postagem ainda disponível. Ambos relataram não estarem coniventes com as atitudes do grupo.

Outros internautas também se manifestaram contra a live e ressaltaram a importância dos fãs internacionais para o grupo e para os fandoms de k-pop.

Entenda a live do Kiss of Life

Além do “tema” polêmico, as integrantes se vestiram como “pessoas negras” e “rappers” e utilizaram gírias típicas da cultura afro-americana nos Estados Unidos. Elas também imitaram estereótipos raciais.

Antes da transmissão da live, uma das integrantes pediu em uma rede social para fãs que eles “não deixassem o fandom após ver o conteúdo da live”.

“Elas sabiam o que estavam fazendo”, disse um usuário.

Não é a primeira vez que uma das integrantes propaga estereótipos do tipo. Julie, a aniversariante na ocasião, pediu desculpas no ano de estreia do grupo por ter dito a “n-word”, palavra com denotação negativa e que foi apropriada pela cultura negra dos Estados Unidos como forma de protesto.

Também pelas redes sociais, fãs explicaram que a cantora sabia do significado da palavra, já que Julie nasceu no Havaí, Estados Unidos.

No pedido de desculpas antigo, ela escreveu: “Essa é a Julie, do Kiss of Life. Um vídeo antigo veio à tona em que eu, sem prestar atenção, cantei a letra original de uma música que contém uma certa palavra, e me arrependo muito.

Esse acidente me fez pensar no quanto minhas ações descuidadas podem causar malefícios em muitas pessoas e durante meu período de treinamento de 6 anos eu cresci e amadureci. Estou determinada a ser mais precavida e meticulosa para prevenir os mesmos erros no futuro.

Quero expressar minhas sinceras desculpas para todos que se sentiram ofendidos pelas minhas ações. Eu mostrarei uma melhor versão de mim”, finalizou.