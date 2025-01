Grupo de investimentos de Ryan Reynolds compra clube de futebol colombiano

Um grupo de investidores do qual fazem parte o astro de Hollywood Ryan Reynolds e outras celebridades comprou o time de futebol colombiano La Equidad, informou a equipe em um comunicado nesta quinta-feira (16).

“O grupo de investimento norte-americano liderado por Al Tylis e Sam Porter completou a aquisição do nosso clube. Este processo foi realizado com sucesso e recebeu a aprovação da DIMAYOR”, o ente regulador do futebol colombiano, indicou o La Equidad.

“Os nossos novos proprietários estão comprometidos a investir em áreas-chave”, acrescentou o time, com sede em Bogotá, sem entrar em detalhes sobre os termos da negociação.

De acordo com o comunicado, os proprietários “contam com o apoio de figuras reconhecidas como Eva Longoria (atriz), Rob McElhenney (ator), Ryan Reynolds (ator), Justin Verlander (jogador de beisebol), Kate Upton (atriz), Shawn Marion (ex-jogador de basquete) e Scott Galloway (empresário)”.

Mesut Özil, ex-jogador de futebol alemão e campeão mundial em 2014, também faz parte do grupo de investidores, segundo o site do consórcio.

“Estamos convencidos de que o futuro de La Equidad será brilhante. Bogotá é uma cidade incrível, cheia de oportunidades para crescer e alcançar grandes sucessos. Ser parte deste projeto e desta torcida nos enche de entusiasmo”, disse Porter, citado no comunicado.

Reynolds já é proprietário do clube galês Wrexham, que desde sua chegada subiu da quinta para a terceira divisão do futebol inglês.

A modesta equipe ganhou fama mundial graças a uma série de TV que o ator produz junto ao seu colega Rob McElhenney, chamada “Welcome to Wrexham”.

O canadense Reynolds, reconhecido especialmente por seu papel como super-herói em “Deadpool”, tem manifestado o objetivo de levar o Wrexham à Premier League.

Fundado por uma empresa de seguros, o La Equidad é o terceiro clube em importância e número de torcedores da capital colombiana.

O time compete desde 2007 na primeira divisão do futebol colombiano e disputou três finais, mas perdeu todas. Também participou várias vezes da Copa Sul-Americana.

