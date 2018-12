Grupo de investimento de Piqué adquire time de futebol em Andorra

Um grupo de investimento liderado pelo zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, comprou o FC Andorra, um clube de futebol do pequeno país de Andorra, que joga nas divisões inferiores da Espanha. Piqué disse em um comunicado que o grupo de investimento Kosmos assumiu o controle da equipe após os sócios do clube aprovarem a venda.

O FC Andorra, fundado em 1942, joga atualmente na quinta divisão da Espanha, que é regionalizada, contra clubes da Catalunha. O time disputou a terceira divisão nacional nos anos 1980 e 1990.

A aquisição da equipe é a mais recente ação na área de negócios da empresa de Piqué, de 31 anos. O Kosmos ganhou o apoio e aval da Federação Internacional de Tênis para renovar a Copa Davis, transformando-a em um torneio de final de temporada realizado em uma única sede a partir de 2019, uma mudança drástica em relação ao formato atual, que faz o torneio ser realizado ao longo de meses e em países diferentes.

Piqué, que é casado com a pop star colombiana Shakira, também lançou empreendimentos em esportes eletrônicos, videogames, óculos, bebidas isotônicas e hambúrgueres orgânicos.

Andorra é uma nação de cerca de 75 mil pessoas, localizada nas proximidades das montanhas dos Pireneus, entre a Espanha e a França. Seus times de futebol têm permissão para jogar competições espanholas.

O zagueiro, de 31 anos, é um dos jogadores espanhóis mais vitoriosos da atual geração, tendo vencido a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012 pela seleção. Piqué está no Barcelona desde 2008, período em que conquistou o título de todas as competições de clubes possíveis.