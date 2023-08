Grupo de frigoríficos GTFoods adquire fecularia Amidos Mundo Novo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 16:51 Compartilhe

O Grupo GTFoods, sexto maior frigorífico de cortes de frango do País, adquiriu a fecularia Amidos Mundo Novo, localizada no município de Mundo Novo (MS), uma das maiores produtoras e exportadoras de amido de mandioca do Brasil. Em nota, o grupo afirmou que a unidade tem capacidade de produção de 2,7 milhões de toneladas ao mês de produto acabado.

A empresa agora fará parte da divisão Lorenz da GTFoods, responsável pela transformação da mandioca.

A compra da Amidos Novo Mundo consolida a liderança da Lorenz no mercado nacional de fecularia, com capacidade de moagem de 25 mil toneladas ao mês.

A divisão produz amido in natura, fécula de mandioca, pré-gelatinizados, polvilho azedo, entre outros, e possui mais de mil aplicações nas áreas alimentícia, de papel, têxtil e petrolífera.

Para o CEO da GTFoods, Rafael Tortola, a ampliação da Lorenz no portfólio do grupo é um importante passo.

“Nosso objetivo é estar cada vez mais presentes no mercado de lácteos, suplementos, molhos e panificação”, afirmou Tortola.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias