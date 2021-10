Grupo de falso curandeiro é preso suspeito de golpes em idosos

Uma quadrilha de 10 pessoas suspeitas de aplicarem golpes financeiros em idosos em diversas regiões do País foram presas na Bahia esta semana. De acordo com informações de reportagem do Fantástico, da TV Globo, o grupo abordava as vítimas oferecendo os serviços de um “curandeiro” apelidado de “Don Juan”.

Eles diziam que o homem poderia “abrir caminhos” e resolver problemas de saúde. Com a promessa de “abençoar” cartões de crédito e notas de dinheiro, eles trocavam os cartões enquanto os usavam para retiradas e empréstimos em caixas eletrônicos. As vítimas não sabiam de nada.

Já as cédulas “abençoadas” eram colocadas em uma caixa e trocadas por papel picado. “Don Juan” é Alessandro Ferreira Batista Amorim, considerado pela polícia como chefe do esquema.

O homem foi preso por supostamente interpretar o curandeiro que distraía as vítimas. Ele estaria atuando desde o ano de 2009. Até o momento, foram identificadas vítimas em São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás.

