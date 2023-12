Grupo de 48 pessoas resgatadas de Gaza chega em Brasília

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2023 - 8:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 11 DIC – O segundo voo com brasileiros e familiares palestinos repatriados da Faixa de Gaza chegou nesta segunda-feira (11), por volta das 4h, na Base Aérea de Brasília.

A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira pousou com 48 pessoas, incluindo 27 crianças e adolescentes e 17 mulheres, que haviam sido resgatadas através da fronteira entre o enclave palestino e o Egito.

Inicialmente, o Brasil apresentou uma lista com mais de 100 indivíduos, mas vários foram vetados pelo governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O grupo de resgatados deve ficar de dois a três dias em Brasília, onde receberá vacinas e atendimento médico e psicológico, informou André Quintão, secretário de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento.

“A primeira etapa é de estabelecer contato com familiares deles no Brasil. Os que estiverem sem referência serão abrigados no Sistema de Assistência Social para reconstituir suas trajetórias”, disse Quintão.

A primeira viagem de repatriados da Faixa de Gaza aconteceu em novembro, com 32 pessoas. Ao todo, a Operação Voltando em Paz do governo federal já resgatou 1.525 indivíduos e 53 animais domésticos desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias