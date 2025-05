Grupo chinês de baterias CATL estreia na Bolsa de Hong Kong com alta de 16%

As ações do grupo chinês de baterias CATL fecharam nesta terça-feira com alta de 16% em seu primeiro dia na Bolsa de Hong Kong, que com 4,6 bilhões de dólares (26 bilhões de reais) representa a maior oferta pública inicial do mundo em 2025.

Fundada em 2011 na cidade de Ningde, leste da China, a CATL é líder global do setor e produz mais de um terço das baterias para os veículos elétricos vendidos no mundo.

A empresa baseou seu rápido crescimento na explosão do setor de veículos elétricos na China, mas agora também trabalha com marcas estrangeiras como Tesla, Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen.

O grupo, que já estava presente na Bolsa de Shenzhen, no sul da China, anunciou em dezembro o plano de entrar no índice de Hong Kong.

Nas primeiras negociações da manhã, a ação da CATL atingiu o valor de 299,80 dólares de Hong Kong (38,4 dólares americanos, 217 reais), 13,7% acima do preço inicial de 263 dólares de Hong Kong.

No fim da sessão, o título da CATL prosseguiu em alta e registrou um avanço de 16%, a 306,20 dólares de Hong Kong, o equivalente a US$ 39 (R$ 220).

“Esta oferta pública inicial marca nossa profunda integração aos mercados globais de capitais e representa um novo marco em nossa missão de impulsionar uma economia mundial descarbonizada”, destacou o fundador e presidente da CATL, Robin Zeng.

A CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) foi beneficiada no início de suas operações pelo forte apoio financeiro de Pequim, que nos últimos anos atuou para reforçar a produção local em setores tecnológicos estratégicos.

Também teve que enfrentar a agressiva guerra de preços no crescente setor de veículos elétricos chineses, que deixou muitas empresas em dificuldades para competir e manter sua viabilidade financeira.

O lucro líquido no primeiro trimestre cresceu 32,9% e as vendas aumentaram 6,2% na comparação com o mesmo período em 2024, a 84,7 bilhões de yuanes (11,7 bilhões de dólares, 66 bilhões de reais).

Os recursos da oferta pública inicial em Hong Kong podem ser usados para acelerar a expansão internacional do grupo, particularmente na Europa, onde a CATL possui uma fábrica na Alemanha e está construindo outra na Hungria.

Em dezembro, a CATL anunciou que trabalhará com o gigante automotivo Stellantis em uma fábrica de 4,6 bilhões de dólares (26 bilhões de reais) na Espanha, que deve iniciar a produção de baterias elétricas no final de 2026.

