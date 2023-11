Grupo Casas Bahia: prejuízo soma R$ 836 milhões no 3º trimestre, alta de 311%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 20:53 Para compartilhar:

O Grupo Casas Bahia, antiga Via, registrou no terceiro trimestre de 2023 um prejuízo 311% maior que no mesmo período do ano passado e fechou em R$ 836 milhões. É o quinto trimestre consecutivo que os resultados líquidos da empresa são negativos. O último em que registrou lucro foi no segundo trimestre de 2022, de R$ 16 milhões.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado neste trimestre também foi negativo, em R$ 66 milhões, o que fez reverter o resultado positivo na comparação anual. A receita líquida teve leve queda de 6,3% em relação ao terceiro trimestre de 2022, e fechou em R$ 6,590 bilhões.

O lucro bruto foi de R$ 1,5 bilhão, a margem bruta foi de 23% e a margem Ebitda ajustada foi negativa em 1,0%.

